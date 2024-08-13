رد مسؤول صربي على اتهامات لبلغراد بتوريد أسلحة إلى أوكرانيا بوصفها بـ "الكاذبة"، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقال نائب رئيس الوزراء الصربي، ألكسندر فولين، اليوم الثلاثاء، إن التقارير حول توريد الأسلحة الصربية إلى أوكرانيا هدفها دفع بلغراد وموسكو إلى التصادم.

واتهم المسؤول الصربي بدوره عددًا من المنظمات غير الحكومية في صربيا بأنها "كلفت بالعمل من أجل إفساد العلاقات مع روسيا".

وأوضح أن "عددًا كبيرًا من المنظمات غير الحكومية في صربيا كلفت بتنظيم اجتماعات مختلفة والترويج بنشاط في وسائل الإعلام لموضوع تسليح صربيا لأوكرانيا من أجل ممارسة أكبر قدر ممكن من الضغط على الرأي العام الروسي، ليضغط بدوره على سياسة البلاد لإفساد العلاقات".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أعلنت أن روسيا دعت صربيا إلى "توضيح الوضع" حول التوريد المحتمل للأسلحة من صربيا إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أن الحديث يدور عن "موضوع مهم للغاية بالنسبة للعلاقات الثنائية".