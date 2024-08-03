دعا ناهد إسلام، زعيم حركة "طلاب ضد التمييز" وأحد قادة التظاهرات الاحتجاجية في بنغلادش، إلى استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة ومحاكمتها على خلفية قمع الشرطة الدامي للتحركات.

وقال إسلام في كلمة أمام آلاف المحتجين وسط دكا، اليوم السبت: "إن على الشيخة حسينة ليس فقط أن تستقيل، بل أن تُقام لها محاكمة بسبب أعمال القتل والنهب والفساد".

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جاء ذلك بعد أن تعهد قادة الطلاب المحتجين في بنغلادش، السبت، بالمضي في خطط لعصيان مدني في كل أنحاء البلاد إلى حين استقالة حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة التي لم تحرك ساكناً أمام ردود الفعل المتفاقمة؛ بسبب قمع الشرطة الدامي للتظاهرات.

وتحولت التظاهرات، التي انطلقت احتجاجاً على تخصيص أكثر من نصف الوظائف الحكومية لفئات محددة وعائلات معينة، إلى مواجهات تخللتها حالة من الفوضى الشهر الماضي، وأسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص في أحد أسوأ الاضطرابات خلال فترة حكم الشيخة حسينة المستمر منذ 15 عامًا.

وأدى نشر الجيش إلى إعادة النظام لفترة قصيرة، لكن الحشود نزلت مجدداً إلى الشوارع بأعداد كبيرة بعد صلاة الجمعة استجابة لدعوة قادة الطلاب للضغط على الحكومة لتقديم مزيد من التنازلات.

وحضّت مجموعة "طلاب ضد التمييز"، المسؤولة عن تنظيم الاحتجاجات الأولى، البنغلادشيين على بدء حركة عدم تعاون شاملة اعتبارًا من الأحد. ورفضت المجموعة دعوة وجهت إليها خلال اليوم للحوار مع رئيسة الوزراء، مؤكدة أن احتجاجاتها ستتواصل إلى حين استقالة الحكومة.