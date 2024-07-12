سخر المرشّح الجمهوري دونالد ترامب، الخميس، من المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس جو بايدن وارتكب خلاله زلة لسان سبقتها أيضاً هفوة أخرى.

ونشر ترامب عدة مقاطع عبر منصته "تروث سوشال" لاستعراض هفوات وزلات بايدن.

وعلق ترامب على أحد تلك المقاطع قائلاً: "عمل جيّد يا جو!"، إلى جانب العديد من التعليقات الساخرة الأخرى.

ومن المقرر أن يتواجه المرشّحان خلال الانتخابات الرئاسيّة في تشرين الثاني/نوفمبر.

وكان الرئيس الحالي يحاول الظهور بقدر أكبر من الثبات والتركيز، خلال مؤتمره الصحفي الأول بعد المناظرة "الكارثية" التي جمعته مع ترامب، إلا أنه مع ذلك عاد إلى عادته المعهودة.

وبدا أن بايدن ليس حاضر الذهن عند نطق بعض الجمل، رغم أنه كان يقرأ من شاشة أمامه، بحسب ما كشفت عنه بعض المصادر.

وكانت السقطة الأكبر لبايدن، خلال المؤتمر، عندما تحدث عن نائبته كامالا هاريس باعتبارها نائبة لترامب.

وسبق ذلك، خلال مؤتمر آخر مع رئيس أوكرانيا، زلة لسان معتادة من بايدن، حيث قدم فولودومير زيلينسكي باعتباره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.