قالت شركة "OpenAI" إنها أغلقت حسابات مجموعة إيرانية لاستخدامها روبوت الدردشة "ChatGPT" بهدف توليد محتوى يراد به التأثير في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وقضايا أخرى.

واستخدمت العملية التي أطلق عليها ستورم-2035 روبوت الدردشة، لإنتاج محتوى يركز على موضوعات مثل التعليق على المرشحين من كلا الجانبين في الانتخابات الأمريكية والصراع في غزة ومشاركة إسرائيل في دورة الألعاب الأولمبية، ثم نشر هذا المحتوى على حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى مواقع إنترنت.

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وأظهر تحقيق لشركة الذكاء الاصطناعي المدعومة من مايكروسوفت أن برنامج الدردشة اُستخدم لإنتاج مقالات طويلة وتدوينات قصيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الشركة إن العملية لم تجتذب فيما يبدو مشاركة مؤثرة من الجمهور.

وحسب وكالة "رويترز" فإن غالبية المنشورات التي رُصِدَت على وسائل التواصل الاجتماعي لم تحصل إلا على عدد قليل من الإعجابات أو المشاركات أو التعليقات، أو لم تحصل على أي منها بالمرة، ولم تلاحظ الشركة أي مؤشرات على مشاركة المقالات المنشورة على مواقع إنترنت عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الشركة إنها حظرت هذه الحسابات من استخدام خدماتها، وأكدت أنها تواصل مراقبة الأنشطة لكشف أي محاولات أخرى لانتهاك السياسات.