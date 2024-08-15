قضت محكمة روسية الخميس بسجن الروسية - الأمريكية كسينيا كاريلينا 12 عامًا بعد إدانتها بتهمة "الخيانة" للاشتباه في أنها تبرعت بمبلغ يزيد بقليل على خمسين دولارًا إلى جمعية خيرية مؤيدة لأوكرانيا، على ما أفادت وكالات أنباء رسمية.

وقالت محكمة سفيردلوفسك في مدينة إيكاترينبورغ في منطقة الأورال "قضت المحكمة بأن كسينيا كاريلينا مذنبة بتهمة الخيانة العظمى، وحكمت عليها بالسجن 12 عامًا"، وفق فرانس برس.

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وأوقفت الشرطة كسينيا كاريلينا (32 عاما) وهي راقصة باليه تعيش وتعمل في لوس أنجلوس، في يكاترينبورغ في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي أثناء رحلة لزيارة عائلتها بروسيا.

ويتهمها ممثلو الادعاء بـ "تحويل أموال إلى منظمة أوكرانية استخدمتها القوات المسلحة الأوكرانية فيما بعد لشراء أدوية تكتيكية ومعدات وأسلحة وذخيرة".

وذكرت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق أنها تبرعت بحوالي 50 دولارا لجمعية خيرية أوكرانية مقرها في نيويورك في شباط/فبراير 2022، بعيد شن روسيا هجومها العسكري.