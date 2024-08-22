نددت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، بخطط الولايات المتحدة لبيع طائرات هليكوبتر "أباتشي" لكوريا الجنوبية، متعهدة باتخاذ خطوات إضافية لتعزيز دفاعها عن النفس.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، الاثنين، إن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لطائرات هليكوبتر "أباتشي" وخدمات الدعم واللوجستيات المرتبطة بها لكوريا الجنوبية، مقابل نحو 3.5 مليار دولار.

وانتقد مسؤول كبير في وزارة الخارجية الكورية الشمالية، في بيان، الخميس، خطط البيع ووصفها بأنها "خطوة تفاقم التوتر، وتضاف إلى التدريبات العسكرية السنوية بين الحليفتين".

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن المسؤول قوله: "هذا عمل استفزازي متهور، يهدف عمداً إلى زيادة عدم الاستقرار الأمني في المنطقة".

واتهم المسؤول واشنطن بتصعيد المواجهة العسكرية "والإخلال بالتوازن العسكري؛ وبالتالي زيادة خطر اندلاع صراع جديد" في المنطقة من خلال تزويد حلفائها وأصدقائها بالأسلحة الفتاكة.

وجاء في البيان أن "قوة الردع الاستراتيجية لبيونج يانج سوف تتعزز بشكل أكبر لحماية الأمن والمصالح الوطنية والسلام الإقليمي".

وتضمن البيان تعهداً بإجراء أنشطة عسكرية بشكل مطرد لتعزيز الدفاع عن النفس.