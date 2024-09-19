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انفجارات في كييف.. ودوي صفارات الإنذار بمقاطعات أوكرانية

انفجارات في كييف.. ودوي صفارات الإنذار بمقاطعات أوكرانية
جنود أوكران بعد صافرات انذار المصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
19 سبتمبر 2024، 11:21 م

أفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية المحلية بسماع أصوات انفجارات في مقاطعتي كييف ودنيبروبيتروفسك بأوكرانيا، وسط دوي صفارات الإنذار محذرة من هجمات جوية.

وذكرت الصحيفة على "تلغرام": "تقارير عن انفجارات في مقاطعة كييف".

وأشارت إلى وقوع انفجارات في مقاطعة دنيبر، وفي الجزء الذي ما زالت تسيطر عليه كييف من مقاطعة زابوروجيه.

وأظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إطلاق صافرات الإنذار في مقاطعات كييف وتشرنيغيف وتشيركاسي وبولتافا وكيروفوغراد ونيكولاييف وخاركوف في أوكرانيا، وفقاً لـ"أر تي".

وبدأت القوات الروسية شن هجمات على البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022، بعد يومين من الهجوم الأوكراني على جسر القرم.

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