"لا من نصف الديمقراطيين".. أرقام كارثية تواجه بايدن

أفاد استطلاع رأي جديد، اليوم الخميس، أن أكثر من نصف الديمقراطيين يريدون من جو بايدن إنهاء حملة إعادة انتخابه رئيسًا بعد أدائه الكارثي أمام دونالد ترامب في المناظرة الرئاسية، رغم أن المنافسة لا تزال محتدمة.

وحصل كلا المرشحين على دعم بنسبة 46% بين الناخبين المسجلين في الاستطلاع الذي أجرته "واشنطن بوست" و"إيه بي سي نيوز" و"إيبسوس"، وتكاد نتيجته تكون متطابقة مع نتائج استطلاع "إيه بي سي نيوز" و"إيبسوس" في نيسان/أبريل.

ويريد نحو 56% من الديمقراطيين وثلثي الأمريكيين بشكل عام أن ينسحب بايدن من السباق إلى البيت الأبيض، حيث قال نصف المشاركين في الاستطلاع، إن منافسه الجمهوري يجب أن ينسحب أيضًا.

وقال نحو 85% من المشاركين في الاستطلاع الجديد، إن سن بايدن المتقدمة لا تسمح له بولاية ثانية، في زيادة مقارنة بـ 81% في نيسان/أبريل و68% قبل نحو عام، بينما يقول 60% إن دونالد ترامب طاعن في السن.

ولو حلت نائبة الرئيس كامالا هاريس مكان بايدن مرشحة ديمقراطية لكان حالها أفضل، وفقًا للاستطلاع، فقد حصلت على 49% مقابل 47% لترامب.

ويواجه بايدن (81 عامًا) دعوات متزايدة بين الديمقراطيين لإنهاء حملته، وسط شكوك تتعلق بكفاءته العقلية أثارها أداؤه في المناظرة في أتلانتا الشهر الماضي، عندما واجه صعوبة في إنهاء جمل أو إيصال فكرة متماسكة.

وتتجه كل الأنظار إلى أول مؤتمر صحفي لبايدن بعد المناظرة، الخميس، خلال قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن، وهي نقطة تحول محتملة قد تحدد مصير مستقبله الرئاسي.