logo
العالم

"لا من نصف الديمقراطيين".. أرقام كارثية تواجه بايدن

"لا من نصف الديمقراطيين".. أرقام كارثية تواجه بايدن
المرشح الديمقراطي جو بايدنالمصدر: رويترز
وكالات
وكالات
11 يوليو 2024، 4:04 م

أفاد استطلاع رأي جديد، اليوم الخميس، أن أكثر من نصف الديمقراطيين يريدون من جو بايدن إنهاء حملة إعادة انتخابه رئيسًا بعد أدائه الكارثي أمام دونالد ترامب في المناظرة الرئاسية، رغم أن المنافسة لا تزال محتدمة. 

وحصل كلا المرشحين على دعم بنسبة 46% بين الناخبين المسجلين في الاستطلاع الذي أجرته "واشنطن بوست" و"إيه بي سي نيوز" و"إيبسوس"، وتكاد نتيجته تكون متطابقة مع نتائج استطلاع "إيه بي سي نيوز" و"إيبسوس" في نيسان/أبريل.

أخبار ذات علاقة

"طمعًا في مكافأة".. اليسار الأمريكي يمنح "شريان الحياة" لبايدن

 

ويريد نحو 56% من الديمقراطيين وثلثي الأمريكيين بشكل عام أن ينسحب بايدن من السباق إلى البيت الأبيض، حيث قال نصف المشاركين في الاستطلاع، إن منافسه الجمهوري يجب أن ينسحب أيضًا.

وقال نحو 85% من المشاركين في الاستطلاع الجديد، إن سن بايدن المتقدمة لا تسمح له بولاية ثانية، في زيادة مقارنة بـ 81% في نيسان/أبريل و68% قبل نحو عام، بينما يقول 60% إن دونالد ترامب طاعن في السن.

ولو حلت نائبة الرئيس كامالا هاريس مكان بايدن مرشحة ديمقراطية لكان حالها أفضل، وفقًا للاستطلاع، فقد حصلت على 49% مقابل 47% لترامب.

ويواجه بايدن (81 عامًا) دعوات متزايدة بين الديمقراطيين لإنهاء حملته، وسط شكوك تتعلق بكفاءته العقلية أثارها أداؤه في المناظرة في أتلانتا الشهر الماضي، عندما واجه صعوبة في إنهاء جمل أو إيصال فكرة متماسكة.

وتتجه كل الأنظار إلى أول مؤتمر صحفي لبايدن بعد المناظرة، الخميس، خلال قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن، وهي نقطة تحول محتملة قد تحدد مصير مستقبله الرئاسي.

جو بايدنالحزب الديمقراطي

أخبار ذات صلة

أنصار بزشكيان يشعلون طهران بشعارات "الثورة الخضراء"
أنصار بزشكيان يشعلون طهران بشعارات "الثورة الخضراء"
"مشروع 2025".. طموح ترامب يتحول لسلاح بيد بايدن
"مشروع 2025".. طموح ترامب يتحول لسلاح بيد بايدن
ضباب المشهد الانتخابي في واشنطن يلف مسار المحادثات مع طهران
ضباب المشهد الانتخابي في واشنطن يلف مسار المحادثات مع طهران
استطلاع: الأمريكيون غير البيض يرفضون ترامب
استطلاع: الأمريكيون غير البيض يرفضون ترامب
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC