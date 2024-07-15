بعد محاولة اغتيال ترامب.. بايدن: الانتخابات المقبلة ستكون "فترة اختبار"

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد إلى "خفض التوتر" بعد محاولة اغتيال خصمه الجمهوري، قائلا إن الانتخابات الأمريكية ستكون "فترة اختبار" بعد إطلاق النار على دونالد ترامب.

وقال بايدن في خطاب من المكتب البيضوي في البيت الأبيض "أريد أن أتحدث إليكم الليلة حول الحاجة إلى خفض التوتر في حياتنا السياسية"، مشددا على أن السياسة يجب ألا تكون "ميدانا للقتل".

وأضاف "إننا جميعا نواجه فترة اختبار مع اقتراب موعد الانتخابات. وكلما زادت المخاطر، ازدادت المشاعر حماسة. بغض النظر عن مدى قوة قناعاتنا، يجب ألا نسمح أبدا بأن تنحدر إلى العنف، لقد حان الوقت للتهدئة".

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وتابع بايدن أن إطلاق النار على ترامب "يدعونا جميعا إلى التروي.. ولحسن الحظ أن ترامب لم يصب بجروح خطيرة".

كانت هذه هي المرة الثالثة التي يستخدم فيها بايدن المكتب البيضاوي الرسمي للتعليق على قضايا ذات أهمية كبرى للأمريكيين منذ توليه السلطة في عام 2021.

وظهور بايدن في المكتب البيضاوي يتيح له تسليط الضوء على قوة شاغل المنصب، وهي صورة رمزية مهمة في الوقت الذي يتصدى فيه لمساعي بعض أعضاء حزبه الديمقراطي الذين يطالبون الرئيس البالغ من العمر 81 عاما بالتنحي عن خوض انتخابات الرئاسة بسبب مخاوف من افتقاره إلى القدرة الذهنية.