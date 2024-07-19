اعتقلت الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، منفذ هجوم بسكين على سائق سيارة أجرة في إيفلين غرب باريس، بتهمة الإرهاب والشروع في القتل.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام الفرنسي لشؤون الإرهاب: إن "الشرطة ألقت القبض على رجل يؤيد حركة حماس بتهمة متعلقة بالإرهاب لمحاولته قتل سائق سيارة أجرة بسكين بحسب وكالة رويترز".

وأوضح المصدر أن المهاجم أوقف سيارة أجرة مساء الثلاثاء الماضي، وكان يحمل سلاحًا ناريًا في مدينة لومان وطلب من سائق الأجرة أن يأخذه إلى منطقة نائية بالقرب من لا فيرتيه-بيرنار.

وأضاف المصدر أن الرجل أجبر السائق بعد ذلك على الخروج من السيارة وقيّده واعتدى عليه بسلاح أبيض عند رقبته.

وتمكّن السائق من الفرار إلى منزل أحد سكان المنطقة ثم حضرت خدمات الطوارئ بعد ذلك؛ لتقديم الإسعافات له.

وتابع المصدر أن الشرطة ألقت القبض عليه في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة في إيفلين غرب باريس.

وقال إنه يجري التحقيق معه بتهم الإرهاب والشروع في القتل والاختطاف.

وتتخذ فرنسا أقصى درجات التأهب الأمني؛ استعدادًا لاستضافة ملايين الزوار والرياضيين والقادة العالميين خلال دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية في باريس التي من المقرر أن تنطلق يوم 26 يوليو / تموز.