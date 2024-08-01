إسلام حمزة

رغم الضربات التي تقوم بها أجهزة المخابرات الإسرائيلية ضد إيران و"حماس" و"حزب الله"، إلا أن هناك مخاوف لدى إسرائيل بدأت تطفو على السطح من تأثر أقمارها الصناعية التجسسية، بعد خسارة عدد منها بسبب تقدم عمرها؛ ما قد يفقدها "ميزة التفوق" في سماء الشرق الأوسط.

وكشف موقع "واللا" الإسرائيلي عن فقدان منظومة الأقمار الصناعية التجسسية الإسرائيلية، عددًا من أذرعها الفضائية خلال فترة قصيرة، ما يثير تساؤلا حول تأثر القدرات التجسسية الإسرائيلية.

ومنذ فبراير/ شباط، فقدت إسرائيل عددا من أقمارها الصناعية، بسبب انتهاء حياتها، كما احترقت في الغلاف الجوي كمية كبيرة من الأقمار الصناعية كانت تسمح بمراقبة دقيقة لمواقع في إيران واليمن وغيرها.

فهل هناك خطر على تفوق المخابرات الإسرائيلية في سماء الشرق الأوسط؟ بحسب "واللا".

يشير الموقع إلى أن أقدم قمر صناعي للتجسس استخدمه الجيش الإسرائيلي خرج من الخدمة بعد 22 عامًا، محترقا في الغلاف الجوي، وهو ليس الوحيد، أوفيك-5، الذي أُطْلِق في 28 مايو/ أيار 2002، وهو واحد من أوائل أقمار التصوير الفوتوغرافي العاملة لإسرائيل. غادر مدار الأرض في 21 فبراير/ شباط، من هذا العام، وفقًا لتقرير لوكالة ناسا ومصادر أخرى.

بنت إسرائيل أوفيك-5 في مصنع الفضاء التابع لشركة صناعات الفضاء الإسرائيلية، وجُهِّز بتلسكوب فضائي من صنع شركة ألوب، المملوكة لشركة إلبيت العسكرية الإسرائيلية، بدقة وضوح، ويبلغ طوله حوالي 70 سم، وهو جيد جدًا في وقته مقارنة بحجمه. وقد جُهِّز القمر الصناعي بنظام دفع من صنع شركة رافائيل العسكرية الإسرائيلية.

وأُطلق من قاعدة بالماحيم التابعة للقوات الجوية الإسرائيلية باستخدام صاروخ كوميت من إنتاج شركة صناعة الطيران والفضاء الإسرائيلية، وهو مزود بمحركات من إنتاج شركة رافائيل وشركة تومر الإسرائيليتين.

وإطلاقه جاء بعد أزمة حادة في برنامج الأقمار الصناعية الذي قادته وزارة الدفاع، بعد فشل إطلاق أوفيك-4 عام 1998 بسبب عطل، وسقط في مياه البحر الأبيض المتوسط؛ ما أحدث ضررا ليس فقط بقدرة إسرائيل، لجمع المعلومات الاستخبارية عن الأهداف البعيدة، ولكن أيضًا الأضرار الاقتصادية التي تقدر بعشرات الملايين من الدولارات.

وتوالت الأقمار الصناعية التجسسية الإسرائيلية حتى وصلنا لأوفيك 13، الذي خرج للفضاء في 29 مارس 2023.

وكانت إسرائيل بدأت برنامجها الفضائي التجسسي بقمر "أوفيك 3" في عام 1995، بعد إخفاقين مكلفين أيضًا، وتم الكشف مؤخرًا عن سر البداية الحقيقية لبرنامج أقمار إسرائيل التجسسية، وهي في أواخر السبعينيات كبديل لرحلات الاستطلاع التي مُنع سلاح الجو من القيام بها. والتي كان خروجها في الأجواء المصرية عقب اتفاق السلام خطرا كبيرا.

والمفاجأة أن الدفعة الكبرى للبرنامج الفضائي التجسسي الإسرائيلي، في عام 1981 كانت على يد رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل مناحم بيغن، وبتمويل كبير من جنوب أفريقيا.

وبدأت أقمار التجسس الإسرائيلية في الدوران حول الأرض حوالي 120 ألف مرة، ليزود النظام الأمني في تل أبيب بكميات هائلة من الصور من إيران والعراق وليبيا وسوريا ولبنان، ويلتقط الصور مرة أخرى في سماء المنطقة كل 90 دقيقة.

وعلى مر السنين، أطلق النظام التجسسي الإسرائيلي المزيد والمزيد من الأقمار الصناعية المتقدمة، مع أداء أفضل، ولكن وجود أوفيك-5 أدى إلى تحسين وتيرة الوصول إلى أهداف بعيدة؛ ما أتاح مراقبة وثيقة للأهداف التي تهم الجيش الإسرائيلي، وهو أمر بالغ الأهمية. القدرة التي تم التأكيد عليها منذ اندلاع حرب غزة الحالية، والتي هاجمت خلالها القوات الجوية الإسرائيلية سوريا والعراق وإيران واليمن بفضل هذه الأقمار.

وبحسب مواقع الرصد الإسرائيلية والأمريكية، فقد انتهت حياة أقمار صناعية إسرائيلية أخرى هذا الشهر، أوفيك 10، المزود برادار من إنتاج شركة إلتا لصناعة الطيران، وأوفيك 11، المزود بتلسكوب إلبيت.

وأكمل "أوفيك 10" عشر سنوات في الفضاء بعد إطلاقه في عام 2014، وأكمل "أوفيك-11" ثماني سنوات، ووفق المصدر الإسرائيلي، فلقد حققت نجاحًا كبيرًا جدًا.

وفقًا لموقع الجيش الإسرائيلي، توجد الآن أقمار صناعية إضافية على خط التجميع في صناعة الطيران الإسرائيلية حسب خطة متعددة السنوات.