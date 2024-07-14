ما نوعية السلاح المستخدم في محاولة اغتيال ترامب؟

رجح خبير عسكري أن يكون مطلق النار على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب استخدم بندقية قنص من طراز "أيه أر-15".

ونقلت شبكة "أي بي سي نيوز" عن مصادر بينها خبير عسكري قوله، إن منفذ العملية أطلق 8 طلقات من هذا السلاح.

وأوضح المصدر العسكري أن هذا السلاح شبيه ببندقية القنص العسكرية "إم 4"، وأن لديه قدرة على إصابة أهداف على بعد نحو 182 مترا إلى 274 مترا دون استخدام منظار، وإصابة أهداف على مسافات أبعد إذا استُخدم منظار.

وقال المصدر إنه "مندهش" من عدم إصابة ترامب؛ إذ تعرضت "أذنه" للإصابة، رغم أن ترامب تحدث عن سماع "أزيز طلقة" مرت بجانبه.

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وأعلن جهاز الخدمة السرية الأمريكية في بيان أن المشتبه به "أطلق النار مرات عدة من موقع مرتفع"، مشيرا إلى أنه "تم تحييد" مطلق النار عن طريق عناصر من الجهاز.

وأكد ريتشارد غولدنغر، المدعي العام لمقاطعة بتلر في بنسلفانيا عبر شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن المشتبه في إطلاقه النار خلال تجمع انتخابي لدونالد ترامب كان خارج المكان الذي أقيم فيه التجمع في الهواء الطلق.