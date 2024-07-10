logo
العالم

روسيا ومالي توقعان اتفاقا لإنشاء محطة نووية

روسيا ومالي توقعان اتفاقا لإنشاء محطة نووية
زعيم المجلس العسكري في مالي أسيمي غويتا المصدر: رويترز
وكالات
وكالات
10 يوليو 2024، 8:04 م

وقع المجلس العسكري الحاكم في مالي، اليوم الأربعاء، اتفاق تعاون في الطاقة النووية مع روسيا.

وقالت شركة الطاقة النووية الحكومية الروسية (روساتوم) إن المجلس العسكري وقع معها ثلاث اتفاقيات تعاون، وناقشا مشروعات من بينها محطة للطاقة النووية من تصميم روسيا.

أخبار ذات علاقة

مالي تبدأ مشروعًا لإنتاج الذخائر فور دخول اتفاقية مع روسيا حيز التنفيذ

 

وتسعى شركة روساتوم منذ سنوات لتعزيز مكانتها في أفريقيا عبر توقيع اتفاقيات تعاون مع دول في جميع أنحاء القارة.

وتضمن ذلك تعزيز العلاقات مع المجالس العسكرية الحاكمة في منطقة الساحل غربي أفريقيا، التي ابتعدت عن حلفائها الغربيين التقليديين بعد تولي السلطة في انقلابات منذ 2020.

ولم تقدم الشركة الروسية تفاصيل عن محطة الطاقة النووية المقترحة.

روسيامالي

أخبار ذات صلة

صحف إيرانية: المتشددون ما زالوا مصدومين من "الهزيمة"
صحف إيرانية: المتشددون ما زالوا مصدومين من "الهزيمة"
مسودة قمة "الناتو" تتعهد بدعم أوكرانيا وتوجه رسالة للصين‎
مسودة قمة "الناتو" تتعهد بدعم أوكرانيا وتوجه رسالة للصين‎
أمريكا.. دعاوى قضائية بشأن هجوم 7 أكتوبر تطال إيران
أمريكا.. دعاوى قضائية بشأن هجوم 7 أكتوبر تطال إيران
بسبب طائرات "إف-16".. روسيا تتهم أمريكا بتزعم "عصابة حرب"
بسبب طائرات "إف-16".. روسيا تتهم أمريكا بتزعم "عصابة حرب"
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC