كشف المحلل السياسي الإيراني "عباس خامه يار" المقرب من الحرس الثوري الإيراني، الخميس، عن رواية جديدة تتعلق باغتيال رئيس حركة حماس إسماعيل هنية ومرافقه.

وقال المحلل " يار" المستشار الثقافي السابق للسفارة الإيرانية في لبنان وخبير في القضايا الإقليمية، خلال برنامج عبر قناة "أفق" الإيرانية، إن "عملية الاغتيال تمت عبر خط هاتفي غير إيراني كان يستخدمه "وسيم أبو شعبان"، الحارس الشخصي لإسماعيل هنية".

وتابع "إن "هنية"، كان يستخدم خط هاتف دولي، وتم تحديد مكانه عن طريق التكنولوجيا المتطورة، وهذه ليست قضية صعبة".

وأضاف "إن هذا المخطط (الاغتيال) لم يكن بين عشية وضحاها، وكان الجميع يعلم بحضور إسماعيل هنية والضيوف الأجانب في مراسم تنصيب مسعود بزشكيان".

وفي وقت سابق، تداولت منصات إخبارية إيرانية، أن "المخابرات الإسرائيلية قامت بتثبيت برنامج "تجسس"، على هاتف إسماعيل هنية من خلال رسالة واتساب، مكّن من تحديد الموقع الدقيق للمنزل الذي يتواجد فيه هنية، وشن هجوم صاروخي عليه عبر طائرة بدون طيار".