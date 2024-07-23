ارتفع عدد قتلى الانهيارين الأرضيين اللذين وقعا في جنوب إثيوبيا، إلى 157 شخصًا، بحسب مسؤول في الحكومة الإثيوبية الذي لم يستبعد احتمالية ارتفاع العدد لاحقًا.

وقال ماركوس ميليسي رئيس الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث في منطقة جوفا لـ "رويترز "، اليوم الثلاثاء: "إن عمليات البحث لا تزال مستمرة"، مبينًا أن هناك جثثًا لم تُنْتَشَل بعد، لأن تضاريس المنطقة صعبة للغاية.

وأضاف جوفا "انتشلنا حتى الآن 157 جثة من بلدتين، ونعتقد أن العدد سيرتفع".

وذكر مسؤولون إثيوبيون، أن انهيارًا أرضيًا دفن أشخاصًا في منطقة جوفا بولاية جنوب إثيوبيا، ثم وقع انهيار أرضي ثانٍ ودفن آخرين كانوا يحاولون إنقاذ ناجين صباح أمس الاثنين.

وكان مسؤول في منطقة جوفا قال أمس الاثنين:"إن ما لا يقل عن 50 شخصًا لقوا حتفهم من بينهم أطفال وأفراد شرطة".