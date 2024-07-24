تحدث موقع "واللا"العبري عما وصفه بـ "السيناريو المرعب" الذي بدأ الجيش الإسرائيلي يضع خطط الاستعداد لمنعه، وهو المتمثل بهجوم ضخم على مدينة إيلات جنوبي إسرائيل.

ووفق تقرير نشره الموقع، فإن الجيش الإسرائيلي يستعد لسيناريو تسلل كبير من شبه جزيرة سيناء، وشن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ من غزة، واليمن، ولبنان، وسوريا، والعراق على إيلات".

وأشار التقرير إلى أن هذا السيناريو يفترض سقوط مئات القتلى من الإسرائيليين.

ونقل الموقع عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين في صفوف الاحتياط موجودين في محيط مدينة إيلات تحذيرهم من أن "المساعدات الطبية مجهزة فقط للحرب المُندلعة في قطاع غزة ضد حركة "حماس"، وللقتال ضد "حزب الله" اللبناني في الشمال.

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وأوضح المسؤولون أن "مدينة إيلات التي استقبلت عشرات الآلاف من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، إلى جانب العديد من السياح الذين يقضون إجازاتهم هُناك، ستواجه أزمة في تقديم المساعدات الطبية حال وقوع أي حادث عشوائي".

وأشاروا إلى أن "الجيش الإسرائيلي ليس لديه العدد الكافي من الأفراد والموارد حال الاستعداد للسيناريو المرعب".

فيما قال مسؤولو الجيش في القيادة الجنوبية، إن هُناك أمرًا يحدد تعزيز الأفراد المدنيين حال حدوث سيناريو الرعب في إيلات.

"على سبيل المثال، في ليلة إطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ من إيران في 14 أبريل، تم تنظيم القيادة الجنوبية من خلال تعبئة القوات الطبية العسكرية، بما في ذلك تعزيزات في التشكيل المدني في مدينة إيلات"، وفق المسؤولين.

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وأشار الموقع إلى "السيناريو الآخر الذي تستعد له القيادة الجنوبية وهو اندلاع حرب مكثفة ضد "حزب الله" على الحدود اللبنانية، ما يؤدي إلى هجرة مئات الآلاف من المدنيين إلى الجنوب، لذلك، تستعد القيادة الجنوبية لتعزيز وترتيب القوات العسكرية والمدنية للتعامل مع سيناريو الرعب". حسب الموقع العبري.

وفي الوقت نفسه، شدد الجيش الإسرائيلي على أنه يتم من وقت لآخر إجراء تقييمات للوضع الأمني ​​من أجل فحص عدد سيارات الإسعاف الموجودة في منطقة إيلات للتعامل مع سيناريو الرعب.