رجّح مسؤول أمريكي، أن يكون الرد الإيراني على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في غضون "بضعة أيام إلى أسبوع"، وفق ما أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال".

وتتهم إيران إسرائيل بتنفيذ محاولة الاغتيال، لكن الأخيرة لم تعلق، لا نفياً ولا تأكيداً.

ونقلت الصحيفة الأمريكية كذلك عن دبلوماسي إيراني قوله إن محاولات إقناع طهران بعدم التصعيد لن تكون مجدية في ضوء الهجمات الإسرائيلية.

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وقال الدبلوماسي الإيراني: "إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء وردنا سيكون مفاجئاً وقوياً".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت في وقت سابق أن الجيش سينشر مقاتلات وسفناً حربية إضافية في الشرق الأوسط.

يأتي ذلك في إطار سعي الولايات المتحدة لتعزيز الدفاعات في أعقاب تهديدات من إيران وميليشيا "حزب الله"، وحركة حماس المتحالفتين معها بالرد على اغتيالات إسرائيل.