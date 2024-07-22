قال موقع "أكسيوس" إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تردد في قرار التنحي عن خوض السباق الرئاسي؛ لأنه كان يشعر بالقلق ومعه كبار مستشاريه من أن نائبته كامالا هاريس ليست مستعدة لمواجهة دونالد ترامب.

جاء ذلك وفقا لما نقله الموقع عن ثلاثة من مساعدي بايدن المطلعين على المحادثات الأخيرة حول خططه.

وبحسب الموقع، تعكس مخاوف بايدن الخاصة أسئلة أوسع بين بعض القادة الديمقراطيين حول هاريس كمرشحة للحزب الديمقراطي في نوفمبر المقبل.

وقال الموقع إن الأسبوع المقبل سيكون حاسماً بالنسبة لهاريس، لإثبات خطأ المشككين.

وذكر الموقع أن مساعدي هاريس أبدوا شكوكهم بأن فريق بايدن لا يريد منح هاريس فرصًا للتألق لتجنب اعتبارها بديلاً عملياً لبايدن في السباق الرئاسي.

وأشار الموقع إلى توترات بين طاقمي بايدن وهاريس، مضيفا أن بعض الديمقراطيين وجدوا أن انتقاد فريق بايدن لهاريس أمر مثير للسخرية، بالنظر إلى أنهم اشتكوا على مدى العقد الماضي من كيف فعل مساعدو أوباما الشيء نفسه مع بايدن عندما كان نائبا للرئيس.