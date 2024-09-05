"إيرانيون من أجل ترامب" يطلقون حملة ضد طهران

أطلق مواطنون أمريكيون من أصول إيرانية، حملة لدعم المرشح الجمهوري دونالد ترامب، في انتخابات الرئاسة الأمريكية، باسم "إيرانيون من أجل ترامب"؛ "لمواجهة الأعمال القمعية التي يقوم بها نظام طهران"، على حد وصفهم.

وقالوا في بيان: "نعتقد أن سياسات ترامب وقيادته القوية ستجعل أمريكا والعالم أكثر أمانًا، والنظام الإيراني أضعف، والشعب الإيراني أقوى في الكفاح من أجل استعادة بلاده".

وأوضحوا أن "الحملة الإيرانية من أجل ترامب تعتقد أن القيادة القوية في الولايات المتحدة ضرورية لمواجهة الأعمال القمعية والمثيرة للشغب، التي يقوم بها النظام الإيراني".

وحسب البيان فإن الحملة تأسست "بهدف تمكين وتنظيم الناخبين الإيرانيين الأمريكيين لدعم القيادة الحاسمة لدونالد ترامب وسياساته، التي تتماشى مع قيم وأولويات المناضلين الإيرانيين".

وأشاروا إلى أن "هذه الحملة تؤكد بشكل خاص أهمية اتخاذ موقف حازم ضد دعم هذا النظام للإرهاب الذي يهدد الأمن والسلم العالميين".

ووفق البيان، "شهدنا خلال رئاسة دونالد ترامب التزامه بالحفاظ على الاستقرار العالمي من خلال مواجهة الفوضى واتخاذ مواقف حازمة ضد الأنظمة القمعية، خاصة في الشرق الأوسط".