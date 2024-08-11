قدَّم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، قائمة المرشحين للمناصب الوزارية في حكومته إلى البرلمان، بهدف دراسة أهلية المرشحين والتصويت عليهم خلال مدة أسبوعين، وسط توقعات بصعوبة تمرير عدد من المرشحين.

ولفت عضو البرلمان الإيراني عن التيار المتشدد، أمير حسين ثابتي، إلى أن هناك صعوبة في تمرير مرشحي الرئيس مسعود بزشكيان.

وقال ثابتي، وهو نائب مقرب من المرشح الخاسر سعيد جليلي لـ"إرم نيوز"، "لا أستبعد أن عددًا كبيرًا من المرشحين سيتم استبعاده من هذه التشكيلة الوزارية".

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ورأى أن المرشح لشغل منصب وزارة الاقتصاد محافظ البنك المركزي في عهد الرئيس الأسبق حسن روحاني، سيتم استبعاده، مبينًا أن "هذه التشكيلة الوزارية قدمها محمد جواد ظريف، وليس الرئيس بزشكيان".

بدروه، قال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، سنبدأ من يوم غد الاثنين دراسة أهلية المرشحين من قبل اللجنة البرلمانية للتصويت عليها في جلسة علنية.

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الحقائب الوزارية

وكشف موقع الرئاسة الإيرانية أن قائمة الوزراء تضم "عباس عراقجي مرشحًا لوزارة الخارجية، وإسماعيل خطيب لوزارة الاستخبارات، والعميد طيار عزيز نصير زاده لوزارة الدفاع، وإسكندر مؤمني لوزارة الداخلية".

وبحسب الموقع، فقد تمت "تسمية محافظ البنك المركزي الأسبق عبد الناصر همتي مرشحًا لوزارة الاقتصاد، وعلي رضا كاظمي لوزارة التربية، وستار هاشمي لوزارة الاتصالات، ومحمد رضا ظفر قندي لوزارة الصحة".

كما تم ترشيح "أحمد ميدري لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وغلام رضا نوري لمنصب وزارة الزراعة، ووزارة العدل المرشح أمين حسين رحيمي، فيما تم إسناد وزارة الطاقة إلى فرزانة صادق، ووزارة التجارة والصناعة إلى محمد أتابك".

وتم ترشيح حسين سيمايي لوزارة التعليم العالي، وعباس صالحي لوزارة الثقافة، ومحمد رضا صالحي أميري لوزارة الثقافة والسياحة، ومحسن باكنزاد لوزارة النفط، وعباس علي آبادي لوزارة الطاقة، وأحمد دنيا مالي لوزارة الشباب والرياضة.