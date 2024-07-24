بدأت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، حملتها الانتخابية في ميلووكي بولاية ويسكونسن، حيث شنت هجوماً على المرشح الجمهوري دونالد ترامب، وقارنت سجلها كمدعية عامة، بسجله الجنائي "كمجرم مدان"، قائلة إنه "يريد إعادة بلدنا إلى الوراء".

وفي أول تجمع انتخابي لها منذ ترشحها عن الحزب الديمقراطي في ماراثون البيت الأبيض، بدلا من الرئيس جو بايدن، قالت هاريس: "لقد تعاملت مع الجناة من جميع الأنواع: المحتالين الذين يسيئون معاملة النساء، والمحتالين الذين سرقوا المستهلكين، والغشاشين الذين انتهكوا القواعد لتحقيق مكاسبهم الخاصة. فاسمعوني عندما أقول: أعرف من يكون دونالد ترامب".

وهاجمت هاريس في خطاب مدته 17 دقيقة، نقاط ضعف ترامب، كما تحدثت عن بعض برامجها الانتخابية ومنها أنها ستعمل في حال انتخابها على تعزيز القدرة على الإجهاض وتسهيل انضمام العمال إلى النقابات والتعامل مع العنف المسلح.

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وتساءلت قائلة "هل نريد العيش في بلد الحرية والتآزر وسيادة القانون، أم بلد الفوضى والخوف والكراهية؟"، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وأظهرت أحدث استطلاعات الرأي التي أجريت بعد انسحاب بايدن، أن هاريس البالغة من العمر 59 عامًا، تقدمت على ترامب بنسبة 44% مقابل 42% بين الناخبين المسجلين، وفقاً لاستطلاع "رويترز/إبسوس"، إلا أن ترامب عبر في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين اليوم الثلاثاء، عن ثقته في قدرته على هزيمة هاريس.

حزام الصدأ

وأعلنت حملة هاريس أنه بعد أقل من 36 ساعة من تأييد بايدن لها، نجحت هاريس حتى الليلة الماضية في الحصول على دعم أغلبية من مندوبي الحزب الذين سيحددون المرشح عن الحزب، معربة عن تطلعها "إلى قبول الترشيح رسميا قريبا".

وأظهر استطلاع غير رسمي للمندوبين أجرته وكالة "أسوشيتد برس" أن هاريس حصلت على دعم أكثر من 2500 مندوب، أي أكثر بكثير من عدد 1976 مندوبا اللازم الحصول على أصواتهم للفوز بترشيح الحزب في الأسابيع المقبلة.

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ويشكل التجمع الانتخابي في ويسكونسن فرصة أخرى لهاريس، لإعادة هيكلة مسار حملة الديمقراطيين وإثبات قدرتها على التغلب على ترامب، حيثُ تحدثت في خطابها لمحة عن عن ماضيها في ملاحقة "المعتدين" و"المحتالين" عندما كانت المدعي العام لسان فرانسيسكو والمدعي العام لكاليفورنيا.

وولاية ويسكونسن من بين ثلاث ولايات حاسمة يطلق عليها اسم "حزام الصدأ"، بالإضافة إلى ولايتي ميشيجان وبنسلفانيا، والتي تعتبر على نطاق واسع ولايات يجب أن يفوز بها أي مرشح، لكن بايدن كان متأخرا عن ترامب بها في استطلاعات الرأي.