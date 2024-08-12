قال إسماعيل خطيب، الوزير المرشح لوزير الأمن والاستخبارات في إيران، مساء اليوم الاثنين، إن الوزارة تواجه 53 وكالة استخبارات أجنبية تعمل بشكل منهجي ضد طهران.

وأكد خلال لقائه لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أن "أولوية وزارة المخابرات هي مواجهة الكيان الإسرائيلي"، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا".

وأضاف خطيب أنه "منذُ مصرع الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي في الـ19 من شهر أيار/مايو الماضي حتى ليلة التاسع من محرم، ألقينا القبض على عدد كبير من الإرهابيين الذين كانوا يخططون لارتكاب أعمال إرهابية وانتحارية وابتزاز في إيران".

وأشار الوزير الإيراني إلى أن الوزارة تمكنت خلال تلك المدة من ضبط 30 قنبلة جاهزة للتفجير، مؤكدًا أن "مواجهتنا مع 53 وكالة استخبارات أجنبية تعمل بشكل منهجي ضد إيران".

وكان الرئيس الجديد مسعود بزشكيان قدم تشكيلة حكومته إلى البرلمان يوم أمس الأحد، ومن بينهم خطيب لوزارة الاستخبارات، ومن المقرر أن يبدأ البرلمان يوم السبت المقبل مناقشة الأسماء المرشحة لشغل المناصب الوزارية.