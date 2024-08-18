قالت الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية كييف إن روسيا شنت اليوم الأحد ثالث هجوم بصواريخ بالستية على المدينة في أغسطس، وتُظهر البيانات المبدئية أن جميع الصواريخ دُمرت عند اقترابها.

وذكر سيرهي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف على تطبيق تيليغرام للتراسل "هذا هو الهجوم البالستي الثالث بالفعل على العاصمة في أغسطس، مع الفارق الزمني نفسه بواقع 6 أيام بين كل هجوم والآخر"، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".

وأضاف "بحسب معلومات مبدئية، فمن المرجح أن الروس استخدموا مجددًا، للمرة الثالثة على التوالي، صواريخ بالستية كورية شمالية".

وتابع أن وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت أيضًا عددًا من الطائرات المسيرة التي أطلقتها موسكو.

ولم يتضح بعد نطاق الهجوم. وقال بوبكو إنه لم ترد تقارير حتى الآن عن سقوط قتلى أو جرحى أو وقوع أضرار.

ولم يتسن لرويترز التحقق بصورة مستقلة من نوع الصواريخ المستخدمة. وسمع شاهد من رويترز دوي انفجارات يشبه أنظمة الدفاع الجوي في وقت مبكر اليوم الأحد.

وقال سلاح الجو الأوكراني إنه بعد ساعتين تقريبًا من الهجوم الأولي، انطلقت إنذارات جديدة من الغارات الجوية في كييف والمنطقة المحيطة بها وأغلب أنحاء وسط وشمال شرق أوكرانيا في ظل تهديدات بتوجه مزيد من الصواريخ صوب المدينة.