روسيا تسيطر على بلدة أخرى شرقي أوكرانيا | إرم نيوز

أعلنت روسيا اليوم الخميس، سيطرتها على بلدة أخرى قرب مدينة بوكروفسك الإستراتيجية شرقي أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي، إنه "بفضل التحركات الناجحة لتجمع قوات الوسط تم تحرير بلدة ميجوفيه".

وتتمركز القوات الروسية على بعد نحو 10 كيلومترات من مدينة بوكروفسك.

وفي وقت سابق قال ألكسندر بوجوماز، حاكم منطقة بريانسك إن القوات الروسية منعت فريق استطلاع أوكرانيا من اختراق الحدود في المنطقة الواقعة غرب روسيا على بعد نحو 240 كيلومترا من موقع التوغل الأوكراني في منطقة كورسك المجاورة.

وقالت روسيا أمس الأربعاء، إن قواتها تقدمت في شرق أوكرانيا كما بدأت في صد قوات كييف في منطقة كورسك، لكن قائدا كبيرا حذر من أن القوات الأوكرانية تعيد تنظيم صفوفها لشن هجوم محتمل آخر.