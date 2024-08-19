ينطلق، الاثنين، المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، الذي يتم خلاله استبدال الرئيس جو بايدن بنائبته كامالا هاريس كمرشح للحزب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويُعقد المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي كل 4 سنوات، وهو عبارة عن تجمع للمندوبين الذين يمثلون الولايات الخمسين الأمريكية لاختيار المرشحين الرسميين للحزب لخوض غمار السباق الانتخابي ضد الحزب الجمهوري؛ من أجل منصب رئيس الولايات المتحدة القادم ونائبه.

وبيّن تقرير نشرته "نيويورك تايمز" الأمريكية الكيفية التي تنوي بها هاريس تعريف ترشيحها خلال الأيام القادمة.

هناك 6 أشياء يجب الانتباه إليها هذا الأسبوع:

هاريس تقدم نفسها

تواجه هاريس تحدي الموازنة بين الولاء لبايدن وتولي السيطرة على حزبها، وسيمنحها خطاب قبول الترشح يوم الخميس فرصة تقديم نفسها.

ويعد خطابها فرصة لإظهار المدى الذي تنوي به نحت هويتها السياسية الخاصة، وإظهار كيف ستكون رئاسة هاريس مختلفة عن رئاسة بايدن.

وحدة الحزب

يدرك الديمقراطيون أن المؤتمر خالٍ من الخلافات، التي ظهرت في مؤتمر نظمه ترامب والحزب الجمهوري الشهر الماضي في ميلووكي، وسيستغلون ذلك.

وستكون لحرب غزة حصة الأسد من خلال التظاهرات ضد دعم إدارة بايدن لإسرائيل في الحرب.

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هيلاري كلينتون

من المقرر أن تلقي وزيرة الخارجية والمرشحة الديمقراطية للرئاسة سابقًا هيلاري كلينتون كلمة خلال المؤتمر.

وسينظر لكلينتون على أنها ستسلم هاريس عصا القيادة، خاصة بعد هزيمتها أمام ترامب في 2016 في محاولتها لأن تصبح أول رئيسة للولايات المتحدة.

ظهور بايدن

سيتحدث بايدن الليلة في ما قد يكون إحدى لحظاته الكبيرة الأخيرة على المسرح الوطني.

وكان آخر رئيس في السلطة قرر عدم السعي لولاية ثانية ليندون جونسون، وقد تغيب عن مؤتمر حزبه في عام 1968، الذي كان أيضاً في شيكاغو.

وستكون فرصة للحزب لتكريم بايدن ومنحه وقتا لإلقاء خطاب وداع مبكر، يمكنه من تلاوة إنجازات ولايته، وإثبات جدارته وتأطير الانتخابات، كما كان يفعل لو بقي في السباق.

الجيل القادم

كان بعض الديمقراطيين يجهزون أنفسهم للترشح في عام 2028، ولكن اختيار هاريس، بعد إعلان بايدن عدم سعيه لولاية ثانية، منعهم من الانضمام إلى المنافسة.

وسيمنح المؤتمر هؤلاء المرشحين، وكثير منهم صغار السن نسبياً، فرصة لبناء الدعم بين الديمقراطيين الرئيسين والمانحين إذا قرروا الترشح مستقبلا.

دونالد ترامب

يخطط ترامب لإجراء تجمعات في حملته الانتخابية في كل يوم من أيام المؤتمر في ولايات ساحات المعارك الرئيسة.

ومن المتوقع أن يزور الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في ممر مونتيزوما، يوم الخميس، وهو اليوم الذي ستلقي فيه هاريس خطاب قبولها الترشح.