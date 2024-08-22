مقتل 11 شرطيا باكستانيا في إقليم البنجاب | إرم نيوز

قتل اليوم الخميس، 11 شرطيا باكستانيا على الأقل وإصابة آخرين، جرّاء هجوم مسلحين بالبنادق والقذائف الصاروخية، على موكب للشرطة في إقليم البنجاب، وفق وكالة "أسوشيتد برس"، نقلا عن الشرطة ومسؤولين باكستانيين.

وأمر رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، باتخاذ "إجراءات فورية وفعالة" ضد المهاجمين، بحسب بيان لمكتبه.

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وفي وقت سابق، أعلنت مصادر رسمية نقلت عنها "فرانس برس"، أن 9 عناصر من الشرطة الباكستانية على الأقل قتلوا، بعدما هاجمت عصابة إجرامية مركبات للشرطة بقاذفات صواريخ في وسط البلاد الخميس.

كما تعرضت مركبتان للشرطة للهجوم في المساء في منطقة رحيم يار خان بإقليم البنجاب.

وقال بيان صادر عن مكتب المفتش العام في البنجاب: "هاجم قطّاع الطرق المركبات بقاذفات صواريخ، بعد تعطل إحدى المركبات في القافلة".

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وكانت العصابات الإجرامية المنظمة نشطة في المناطق الحدودية النهرية في إقليمي السند والبنجاب لعقود من الزمن، وغالبا ما تجني الأموال، من خلال هجمات الخطف مقابل فدية.

وشنّ الجيش الباكستاني، عملية واسعة ضد هذه العصابات في السند خلال التسعينيات، الا أنها عاودت نشاطها بعدما فشلت الحكومات المتعاقبة في الحفاظ على الأمن والنظام في الإقليم.









