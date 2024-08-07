قال موقع "إنفوباي" الإخباري إن ما وصفها بـ "كوارث الاشتراكية التشافيزية" (إشارة إلى الرئيس الراحل هوغو تشافيز)، أدت إلى مغادرة ما يقرب من 7.5 مليون شخص فنزويلا في السنوات الأخيرة، استنادا إلى أرقام وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة.

وأضاف أن الشباب على وجه الخصوص يعيدون التفكير في مستقبلهم نظرًا لاستحالة إجراء تغييرات سياسية. ونتيجة ذلك، تخشى حكومات المنطقة حدوث موجة جديدة من هجرة الفنزويليين.

وقبل الانتخابات الأخيرة، توقعت استطلاعات للرأي أن 18% من الفنزويليين سيكونون على استعداد للهجرة في غضون ستة أشهر إذا احتفظ الرئيس نيكولاس مادورو بالسلطة.

وتعد مدينة سان أنطونيو نقطة الانطلاق المعتادة للمهاجرين الذين يغادرون سيرا على الأقدام إلى الولايات المتحدة بهدف عبور غابة دارين، وهو ممر خطير بين كولومبيا وبنما.

وأشار الموقع إلى قيام نحو 200 ألف مهاجر بهذه الرحلة خلال الأشهر الأولى من عام 2024، بحسب الأرقام الرسمية، وكان حوالي ثلثيهم من الفنزويليين.

وأظهرت تقديرات الأمم المتحدة، التي ترفضها حكومة مادورو، أن دول أمريكا اللاتينية الخمس التي استقبلت أكبر عدد من المهاجرين من فنزويلا هي كولومبيا (2.8 مليون)، والبيرو (1.5 مليون)، والبرازيل (568 ألفا)، وتشيلي (532 ألفا)، والإكوادور ( 444 ألفا).

ومن جانبها، علقت نائبة رئيس تشيلي ووزيرة الداخلية، كارولينا توها، للصحافة، اليوم الأربعاء، بالقول إن "موجة الهجرة لم تتوقف في أي لحظة"، ولكن "هناك قلقا من أن تشتد هذه الموجة وعلينا أن نستعد لذلك".

وفي الوقت نفسه، حذر وزير خارجية بيرو، خافيير غونزاليس، في تصريحات لإذاعة "RPP"، قائلاً: "لا يمكننا الترحيب بالمهاجرين على نطاق الهجرة الجماعية السابقة".

يشار إلى أن الولايات المتحدة والعديد من دول أمريكا اللاتينية طلبت من فنزويلا الكشف عن سجلات التصويت، حتى يمكن التحقق منها ضد شكاوى المعارضة بشأن التزوير في الانتخابات الأخيرة، التي أعلن مادورو فوزه بها.