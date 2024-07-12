بايدن يواجه "ليلة كارثية" قد تنهي طموحه للرئاسة

عاش الرئيس الأمريكي جو بايدن، "ليلة كارثية" قد تنهي طموحه لمواصلة السباق الرئاسي نحو البيت الأبيض لولاية ثانية، حيث وقع في خطأين كارثيين متتالين.

وكان الخطأ الأول في مؤتمر على هامش قمة الناتو، عندما قدم بايدن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أنه "الرئيس بوتين"، قبل أن يصحح خطأه، الذي قد يؤثر على فرص استمراره كرئيس.

وقال بايدن (81 عاماً) مخاطباً الحاضرين في القمة: "والآن، أترك الكلام لرئيس أوكرانيا الذي يتمتّع بقدر كبير من الشجاعة والتصميم. سيّداتي، سادتي، إليكم الرئيس بوتين".

لكن سرعان ما صحّح بايدن هفوته، قائلاً: "تركيزي منصب بشدة على هزيمة الرئيس بوتين".

وبعد انتشار سقطة بايدن الجديدة كالنار في الهشيم، جاء الطامح لولاية رئاسية جديدة بسقطة أقوى وقعا، حيث خلط بين اسمي نائبته كاملا هاريس ومنافسه الجمهوري دونالد ترامب، في وقت تتزايد فيه الدعوات لإنهاء مسعاه لإعادة انتخابه لولاية جديدة.

وتتزايد شكوك المانحين والداعمين والسياسيين الديمقراطيين الذين يخشون من أن بايدن لم يعد قادرا على التغلب على ترامب في الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني أو قيادة البلاد لولاية أخرى من أربع سنوات.

وقال بايدن ردا على سؤال من رويترز بشأن ثقته في هاريس "انظر، لم أكن لأختار ترامب نائبة الرئيس لتكون نائبة للرئيس ما لم تكن مؤهلة لتكون رئيسة".