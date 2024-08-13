قالت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن طالباً سابقاً بجامعة "كورنيل" أقر، في أبريل/ نيسان الماضي، بالذنب في نشر تهديدات عبر الإنترنت.

وتشمل تلك التهديدات "القتل والعنف ضد طلاب يهود في الحرم الجامعي"، وهو ما أدى لإصدار حكم بالسجن لمدة 21 شهراً على الطالب، وفقاً لوكالة "رويترز".

ووجهت اتهامات إلى باتريك داي (22 عاماً)، أواخر العام الماضي، بإطلاق تهديدات عبر الإنترنت ضد طلاب يهود في الجامعة العريقة في "إيثاكا" بنيويورك.

وقالت وزارة العدل، في بيان، إن مدة سجن باتريك داي، البالغة 21 شهراً، ستليها 3 سنوات من "الإفراج المشروط".

ويحذّر مسؤولون حكوميون أمريكيون ونشطاء في المجتمع المدني من تزايد التهديدات ضد اليهود والمسلمين والعرب الأمريكيين منذ اندلاع حرب إسرائيل في غزة في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.

وفي إطار إقراره بالذنب، اعترف داي أنه في يومي 28 و29 أكتوبر/ تشرين الأول، هدد بتفجير وطعن واغتصاب يهود في منتدى نقاش عبر الإنترنت تابع للجامعة.

وندد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتصاعد "معاداة السامية" و"الإسلاموفوبيا" منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.