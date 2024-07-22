تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بمواصلة عمله، بعدما أعلن انسحابه من الانتخابات، وقال إنه يتشرف بأن يكون رئيسًا للأمريكيين.

وعبر حسابه في منصة "إكس"، كتب بايدن "نحن ـ الولايات المتحدة الأمريكية ـ لا يوجد شيء لا يمكننا تحقيقه إذا فعلناه معًا. علينا فقط أن نتذكر من نحن".

وأضاف:" لقد كرست رئاستي لإثبات ذلك، وسأواصل القيام بذلك اليوم وغدًا، وفي كل يوم أتشرف فيه بأن أكون رئيسًا لكم".

وكان بايدن، أعلن أمس الأحد، انسحابه من الانتخابات، وقدم تأييده لنائبة الرئيس كامالا هاريس لتحل محله مرشحة رئاسية للحزب الديمقراطي.