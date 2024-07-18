تحدى وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير الخميس في مقطع فيديو صوره في باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وسكان قطاع غزة.

وقال بن غفير في المقطع المصور حيث ظهر من خلفه مسجد قبة الصخرة "جئت إلى أهم مكان للشعب اليهودي للصلاة من أجل الرهائن، وفي سبيل أن يعودوا إلى بيوتهم، ولكن ليس من خلال اتفاق استسلام وبدون تنازلات"، وفقًا لما أوردت وكالة "فرانس برس".

والمسجد الأقصى هو في صلب النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، ويطلق عليه اليهود اسم "جبل الهيكل" ويعتبرونه أقدس الأماكن الدينية عندهم، وتسيطر القوات الإسرائيلية على مداخل الموقع، الذي تتولى إدارته دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن.

وبموجب الوضع القائم بعد احتلال إسرائيل للقدس الشرقية في 1967، يمكن لغير المسلمين زيارة المسجد الأقصى في أوقات محددة بدون الصلاة، وهي قاعدة نادرًا ما يتبعها الآن بعض القوميين اليهود.

وغالبًا ما يستنكر الفلسطينيون ووزارة الأوقاف الأردنية زيارات اليهود القوميين للمسجد الأقصى ويعدونها استفزازًا لمشاعر المسلمين.

ونتنياهو، الذي يختلف مع بن غفير بشأن هذه المسألة، أوضح عام 2023 أن حكومته "ليس لديها أي نية لتغيير الوضع الراهن في جبل الهيكل" في إشارة إلى القاعدة التي أصدرتها إسرائيل عام 1967 بعد احتلالها للقدس الشرقية وبموجبها يمكن لغير المسلمين الذهاب إلى الحرم في أوقات محددة بدون الصلاة هناك، وهو ما بات بعض اليهود القوميين يحترمونه في شكل أقل.

وفي الوقت الذي يتعرض فيه رئيس الوزراء لضغوط من قبل عائلات الرهائن المحتجزين في قطاع غزة منذ الـ7 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يحث بن غفير الذي يؤثر دعمه على استقرار الحكومة، على عدم تقديم تنازلات.

وقال "أصلي وأبذل الجهود حتى يتمتع رئيس الوزراء بالقوة وعدم الاستسلام وأن يستمر حتى النهاية في تعزيز الضغط العسكري ولإيقاف الوقود عنهم وكي ننتصر"، في إشارة إلى سكان قطاع غزة المحاصر والمدمر.

من جانبها، دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية زيارة بن غفير، ووصفت الزيارة في بيان نشرته عبر حسابها على منصة إكس بأنها "خطوة استفزازية مرفوضة ومدانة".