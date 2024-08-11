نشر رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، مساء اليوم الأحد، عبر قناته على "تلغرام"، مقطع فيديو يظهر خسائر القوات الأوكرانية في منطقة كورسك.

وأكد قديروف أن قوات "أحمد" الشيشانية الروسية، بالتعاون مع مشاة البحرية الروسية، قد دمرت رتلاً من معدات وجنود القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة.

وأشار قديروف إلى أن ضمن الرتل المدمر كان هناك ذخائر وأسلحة من دول الناتو، مبينًا أن القوات الأوكرانية هاجمت صباح يوم الثلاثاء مناطق في مقاطعة كورسك.

وبحسب وسائل الإعلام الروسية، تم فرض نظام عمليات مكافحة الإرهاب في مقاطعات كورسك وبيلغورود وبريانسك، بينما تم إعلان حالة الطوارئ من المستوى الفيدرالي في مقاطعة كورسك.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق، إن "نظام كييف نفذ عملاً عدوانيًا آخر واسع النطاق في مقاطعة كورسك، ويقصف بشكل عشوائي ويستهدف كل شيء، بما في ذلك المنشآت المدنية في المقاطعة".