عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن استمر ثلاث ساعات، ووصفه مكتب نتنياهو في بيان بأنه "إيجابي، وجرى في أجواء طيبة"، وفق رويترز.

وقال مكتب نتنياهو "أكد رئيس الوزراء التزام إسرائيل بالمقترح الأمريكي الأحدث بشأن إطلاق سراح رهائننا، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الأمنية لإسرائيل، والتي أكد عليها بشدة".

وفي وقت سابق من اليوم، حذر بلينكن، خلال لقاء بالرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، من أن المفاوضات الجارية بشأن هدنة في قطاع غزة هي "ربما آخر فرصة" للتوصل إلى وقف إطلاق نار في الحرب المستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر بين إسرائيل وحركة حماس.

في سياق متصل، كشفت تصريحات أحد كبار المسؤولين الأمريكيين حول تطورات مفاوضات الدوحة واتفاق القاهرة المرتقب بين إسرائيل وحماس "قرب التوقيع على اتفاق مثالي".

وقال المسؤول الأمريكي الكبير الذي نقلت عنه عدة وسائل إعلام إسرائيلية "واصلنا المفاوضات لأشهر، ونرى أن الخطر يكمن في عدم بقاء أي رهائن على قيد الحياة يمكن إنقاذهم"، مشددًا على أن الوقت قد حان لإبرام الصفقة.