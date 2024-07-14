صحيفة : مطلق النار على ترامب "رجل صيني"

أفادت مصادر لـصحيفة "نيويورك بوست" أن مُطلق النار على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تم تحديده كرجل صيني، كان في موقع قناصة يبعد مئات الياردات عن منصة ترامب في باتلر، بنسلفانيا، حيث كان يخاطب حشداً انتخابياً.

وتابعت بأن المسلح الذي يُعتقد أنه كان وراء محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب يوم السبت تم إطلاق النار عليه وقتله من قبل الخدمة السرية.

وفي وقت سابق، كشف المدعي العام لمقاطعة بتلر في بنسلفانيا، تفاصيل تتعلق بحادث إطلاق نار وقع أثناء تجمع انتخابي للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.



وحسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية نقلا عن وسائل إعلام أميركية، فإن المدعي العام لمقاطعة بتلر قال إن "الشخص الذي يعتقد أنه مطلق النار في تجمع ترامب بولاية بنسلفانيا السبت قد توفي، بالإضافة إلى أحد الحضور".

وبالإضافة إلى القتيلين، أكد المدعي العام إصابة شخص بجروح خطيرة في حادثة إطلاق النار.