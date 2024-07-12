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لاحتواء "التصعيد".. اتصال هاتفي بين وزيري الدفاع الأمريكي والروسي

لاحتواء "التصعيد".. اتصال هاتفي بين وزيري الدفاع الأمريكي والروسي
وزيرا الدفاع الأمريكي لويد أوستن (يمين) ونظيره الروسي أن...المصدر: رويترز
وكالات
وكالات
12 يوليو 2024، 5:58 م

قالت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، إن الوزير أندريه بيلوسوف أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأميركي لويد أوستن، بحثا خلاله احتواء "خطر تصعيد محتمل"، وفقا لوكالة "رويترز".

وبحسب ما أفادت وزارة الدفاع، فإن الاتصال جاء بعد يومين من إعلان واشنطن عزمها نشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا.

وقالت الوزارة في بيان إن المكالمة جاءت بمبادرة من موسكو، وتمت خلالها مناقشة قضية تجنب التهديدات الأمنية واحتواء خطر تصعيد محتمل".

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موسكو: "سنرد عسكريّاً" على خطط واشنطن نشر صواريخ في ألمانيا

 وفي وقت سابق، أعلنت موسكو أنها "سترد عسكريًّا" على خطط الولايات المتحدة لنشر صواريخ طويلة المدى في ألمانيا.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن قرار واشنطن وبرلين نشر صواريخ طويلة المدى في ألمانيا يهدف إلى الإضرار بأمن روسيا، وأشار إلى أن بلاده "سترد عسكريًّا".

أمريكاروسيا

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