أصدرت وزارة العدل الأمريكية، الأربعاء، لائحة اتهام ضد مواطن أمريكي من أصول إيرانية يدعى جيفري تشانس نادر، بتهم تصدير أجزاء طائرات عسكرية أمريكية إلى إيران وانتهاك العقوبات الاقتصادية والقوانين الفدرالية الأخرى.

وقالت الوزارة، إن السلطات ألقت القبض على نادر، الثلاثاء، في كاليفورنيا التي يعيش فيها، بتهم ارتكاب جرائم تتعلق بالتصدير غير القانوني لأجزاء طائرات أمريكية الصنع تُستخدم في المقاتلات العسكرية، بما في ذلك طائرات F-4.

وقال مساعد المدعي العام الأمريكي ماثيو إلسن، عن اتهام نادر واعتقاله، إن "هذا الإجراء يظهر التزام وزارة العدل بإبقاء المعدات العسكرية بعيدة عن متناول النظام الإيراني".

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وأضاف إلسن: "سنلاحق بقوة ونعطل ونحاسب الشبكات الإجرامية التي ترسل تكنولوجيا حساسة إلى حكومات معادية وقمعية في انتهاك للعقوبات الأمريكية".

ونسق نادر مع شركائه التجاريين في إيران لشراء قطع غيار الطائرات من الشركات الأمريكية من خلال شركته المسماة "Pro Aero Capital"، ومقرها في كاليفورنيا، والمستخدم النهائي لهذه المعدات هو أيضًا موردون مقرهم في الولايات المتحدة.

ونشرت وزارة العدل على موقعها الإلكتروني بيانًا قالت فيه إن نادر ورفاقه تآمروا لشراء وتصدير 32 قطعة من الطائرات الأمريكية الصنع إلى إيران منذ عام 2023 على الأقل.

وأضاف البيان، أنه بعد شراء القطع حاول نادر نقلها إلى إيران في شحنات منفصلة، إلا أنه قُبِض عليه بتدخل الوكيل الخاص لوزارة التجارة الأمريكية، ولم تصل أي قطعة إلى أيدي النظام الإيراني.

وأوضح البيان، أن هجمات إيران ووكلائها على حلفاء أمريكا في الشرق الأوسط، وإمداد إيران المستمر بالطائرات دون طيار وغيرها من التقنيات العسكرية لروسيا لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا، تشير إلى سبب جهودنا لمنع إيران من الحصول على مكونات عسكرية أمريكية الصنع.