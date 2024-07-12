4 دول أوروبية تتعاون في مجال إنتاج وتطوير الصواريخ بعيدة المدى

وقّعت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا، خلال قمة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في واشنطن، الخميس، خطاب نوايا للتعاون سوياً، في مجال إنتاج قدرات في مجال الضربات بعيدة المدى وتطويرها.

وقالت وزارة الدفاع الفرنسية إنّ الوثيقة التي وقّعها وزراء الدفاع في الدول الأربع تفتح الباب أمام إجراءات "تعاون ترمي إلى تعزيز قدراتنا العسكرية بالإضافة إلى القاعدة الصناعية والدفاعية الأوروبية".

وأضافت أنه يمكن أيضاً دعوة شركاء آخرين "للانضمام إلى المبادرة التي قد ترتكز أيضاً إلى تمويلات أوروبية".

من جهته، قال وزير الجيوش الفرنسية سيباستيان ليكورنو إن "هذا الأمر ذو قيمة، بما في ذلك على صعيد الميزانية، لأنه يسمح بخفض التكاليف المختلفة، ذلك أن الفكرة هي إتاحة (هذه المبادرة) على أوسع نطاق ممكن".

وأوضح أنه على الجانب الفرنسي "لدينا أصلاً برنامج صواريخ بحر-أرض من طراز إم دي سي إن" من الممكن الاعتماد عليه لتطوير "تكنولوجيا يمكن تحويلها لإنتاج صواريخ أرض-أرض".

و"إم دي سي إن" هو أحد أنواع الصواريخ المجنحة البحرية التي يستخدمها الجيش الفرنسي وقد بدأت شركة "إم بي دي إيه" تطويره في 2006.