عقب الاعتراف بأوروتيا.. هل تقطع فنزويلا "كل العلاقات" مع إسبانيا؟

اقترح رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز، الأربعاء، أن تتبنى "الجمعية الوطنية" قراراً يحض الرئيس نيكولاس مادورو على قطع "كل العلاقات" مع إسبانيا، التي لجأ إليها مرشح المعارضة لانتخابات الرئاسة المتنازع على نتيجتها.

وطلب رودريغيز من مادورو أن "يقطع على الفور كل العلاقات الدبلوماسية، وكل العلاقات التجارية وكل العلاقات القنصلية" مع إسبانيا، التي اعتمد نوابها، الأربعاء، قراراً يطالب بالاعتراف بمرشح المعارضة إدموندو غونزاليس أوروتيا "رئيساً منتخباً" لفنزويلا.

كذلك فإن رئيس البرلمان الذي أشرف أيضاً على حملة مادورو الانتخابية حضّ الحكومة على دعوة "جميع ممثلي الوفد الحكومي لمملكة إسبانيا، وجميع القنصليات وجميع القناصل للمغادرة وسحب قناصلنا"، وفق "فرانس برس".

وأضاف: "فلتتوقف الرحلات الجوية من إسبانيا إلى فنزويلا وإليها على شركات النقل الجوي الإسبانية (...) فلتتوقف على الفور كل الأنشطة التجارية للشركات الإسبانية".

وفي وقت سابق الأربعاء، اعتمد البرلمان الإسباني نصاً يطلب من رئيس الوزراء بيدرو سانشيز الاعتراف بفوز أوروتيا، اللاجئ في إسبانيا منذ الأحد، في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 28 تموز/يوليو.

وأقرّ الاقتراح الذي قدمه "الحزب الشعبي"، التشكيل المعارض اليميني الرئيسي، بأغلبية 177 من إجمالي 350 نائباً. لكنّ النص ليست له سوى قيمة رمزية، إذ إن قرار الاعتراف بغونزاليس أوروتيا رئيساً لفنزويلا يعود إلى الحكومة.

وأُعلن فوز الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو بنسبة 52% من الأصوات، لكنّ المعارضة تؤكد أن غونزاليس أوروتيا حصد أكثر من 60% من الأصوات.

وبعد الإعلان عن إعادة انتخاب مادورو، خلّفت تظاهرات عفوية 27 قتيلاً و192 جريحاً، وتم توقيف نحو 2400 شخص، بحسب مصادر رسمية.