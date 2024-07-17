أظهرت إحدى الصور الحديثة وجه القاتل المحتمل ماثيو كروكس، وهو المسلح البالغ من العمر 20 عامًا الذي حاول اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وهذه الصورة التي التقطها قناص، تظهر كروكس وهو يزحف على الأرض، ويبدو أنه يبحث عن مكان لإطلاق النار على الرئيس السابق دونالد ترامب، قبل ساعة تقريبًا من الهجوم.

وبحسب محطة WXPI الإخبارية، فإن الصورة التي التقطت حوالي الساعة 5:30 مساءً، تظهر أن قناصًا محليًا أرسل يوم السبت إلى سلطات إنفاذ القانون في تجمع ترامب بتلر بولاية بنسلفانيا للإبلاغ عن الرؤية المشبوهة.

ويمكن رؤية مطلق النار في الصورة بشعر بني طويل ونظارات، ويرتدي قميصًا رماديًا يمثل قناة الأسلحة الشهيرة على YouTube Demolition Ranch، في حين لم يكن من الواضح في الصورة ما إذا كان كروكس يحمل مسدسًا معه في ذلك الوقت.

ونقلت المحطة عن مصادر إنفاذ القانون قولها إن عضواً في وحدة خدمات الطوارئ في مقاطعة بيفر فتش الأرض بحثًا عن كروكس في تلك المرحلة، لكنه لم يره حيث تم التقاط الصورة الأولى.

وأطلق كروكس في الساعة 6:11 مساءً الطلقة الأولى على ترامب من مسافة 130 ياردة تقريبًا، مما أدى إلى خدش أذنه وقتل أحد الحاضرين في التجمع، بينما أصيب شخصان آخران بجروح خطيرة في الهجوم.

وذكرت المصادر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يعتزم إجراء مقابلات مع أعضاء وحدة خدمات الطوارئ الذين كانوا في مكان الحادث، في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

كما ظهرت صور للهاتف المحمول الخاص بكروكس، وجهاز إرسال عن بعد بجوار جثته فوق المصنع، حيث حاول تنفيذ عملية الاغتيال.

ووفق الصور التي حصلت عليها WPXI، فإنه تم انتشال جهاز تحكم عن بعد رمادي اللون مزود بـ 12 زرًا وهاتف "طراز أحدث" من جسد الشاب البالغ من العمر 20 عامًا بعد إطلاق النار.

يُعتقد أن جهاز الإرسال كان متصلاً بجهاز متفجر تم العثور عليه داخل سيارة كروكس، إذ أشار المحققون إلى أنه كان يخطط لتشتيت الانتباه في أثناء إطلاق النار.