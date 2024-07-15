للمرة الأولى.. زيلينسكي يؤيد مشاركة روسيا بقمة سلام في أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني، اليوم الإثنين، للمرة الأولى، تأييده لمشاركة روسيا في قمة مقبلة حول السلام في أوكرانيا.

وتنظم كييف القمة بعدما جرت المناقشات الأولى في منتصف حزيران/يونيو في سويسرا بدون حضور موسكو.

وقال زيلينسكي، خلال مؤتمر صحافي في كييف: "أعتقد أنه يجب أن يحضر ممثلون روس هذه القمة الثانية"، وفق ما أوردت "فرانس برس".

وأعرب عن أمله في أن تكون "خطة" لمثل هذا اللقاء جاهزة في تشرين الثاني/نوفمبر.

ويطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف الحرب بانسحاب القوات الأوكرانية من أربع مناطق في شرق وجنوب أوكرانيا يحتلها الجيش الروسي جزئيا.

ورفضت كييف، وداعموها الغربيون هذه المطالب، وأعلنوا في قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" الأخيرة التي عقدت في واشنطن تزويدها بمقاتلات "إف - 16"؛ وهو ما اعتبرته موسكو تصعيدا توعدت بالرد عليه.