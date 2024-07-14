اللحظة الأمريكية الأهم منذ عقود.. محاولة اغتيال ترامب تخلط الأوراق

ذهبت صحيفة التلغراف إلى أن محاولة اغتيال ترامب تغير كل شيء. وأشارت إلى أنها اللحظة الأكثر أهمية في السياسة الأمريكية منذ عقود؛ إذ يخبرنا التاريخ أن ترامب سيكون في طريق عودته إلى البيت الأبيض، وفقا للصحيفة.

وبحسب الصحيفة، غالبًا ما يتحدث الاستراتيجيون السياسيون عن الحملات من حيث اللحظات باعتبارها نقاطا زمنية تغير المشهد السياسي بشكل لا رجعة فيه، وتجبر المشاركين على تكييف سلوكهم مع خط الأساس الجديد.

ومن هنا تُعد محاولة اغتيال دونالد ترامب ليلة السبت أهم لحظة منذ عقود.

وفي الثواني التي تلت دوي إطلاق النار في أنحاء ساحة العرض حيث كان المرشح الجمهوري يخاطب أنصاره، أصبح من الواضح أن كل شيء قد تغير.

وتظهر صورة تاريخية فورية للمشهد، تم التقاطها في الوقت المناسب من قبل مصور وكالة أسوشيتد برس، ترامب وهو يتعثر من على المسرح، ويقطر دمًا، ويحيط به عملاء الخدمة السرية.

وبعد لحظات من إصابته ونجاته من الموت، رفع الرئيس السابق قبضته في تحدٍ، وشكلت شفتاه كلمة واحدة: "قتال".

وأضافت الصحيفة بأن هذا هو أول تهديد حقيقي باغتيال رئيس أمريكي منذ إطلاق النار على رونالد ريغان في مارس/آذار 1981.

وقد جرت محاولات أخرى أكثر ضعفا، وخاصة ضد ترامب، الذي كان هدفا لثلاث مؤامرات سابقة على الأقل. وإن التهديد المستمر بالموت العنيف يشكل خطراً مهنياً بالنسبة للقادة العسكريين الأميركيين، وقد استسلم له أربعة رؤساء في مناصبهم.

ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن هذا الحادث سيكون له تأثير كبير على السباق الرئاسي هذا العام.

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وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب بنى حملته الانتخابية على فكرة مفادها أن الجميع يسعون للنيل منه. وقد اتُهم المدعون الفيدراليون والقضاة ومسؤولو الانتخابات والسياسيون المنافسون والصحفيون جميعًا بمحاولة إسقاط حملته ومنع عودته إلى البيت الأبيض.

وبعد الحادث الذي وقع في ولاية بنسلفانيا، لا يستطيع حتى أسوأ أعداء ترامب أن ينكروا أن هناك من يفضل رؤيته ميتا على إعادة انتخابه.

ومثل ريغان، يمكن لترامب أن يتوقع تعزيزًا في استطلاعات الرأي.

وتُشير استطلاعات الرأي بالفعل إلى أن ترامب من المرجح أن يفوز بالرئاسة مرة أخرى في نوفمبر/تشرين الثاني القادم، بعد أشهر قليلة صعبة بالنسبة لخصمه وإدانة جنائية لم يكن لها تأثير يُذكر على شعبيته.

وإذا كان التاريخ يخبرنا بشيء، فإن أحداث السبت لن تؤدي إلا إلى زيادة دعمه. وفي الأشهر التي تلت إطلاق النار على ريغان، شهد الرئيس الجمهوري المنتخب حديثاً زيادة في استطلاعات الرأي بلغت ثماني نقاط.

وخلُصت الصحيفة إلى أن محاولة اغتيال ترامب هي بمثابة تذكير صارخ بأن لحظة واحدة رائدة يمكن أن تقلب حملة عاصفة بالفعل رأسا على عقب.

وإن أي شك متبق في فوز ترامب في انتخابات هذا العام ينحسر الآن، وباتت زلات بايدن في وقت سابق من هذا الأسبوع، رغم أنها مثيرة بلا شك، غير ذات صلة.

ولا يزال أولئك الذين عاشوا في عام 1963 يتساءلون عما كانوا يفعلون عندما سمعوا أن جون إف كينيدي قد قُتل بالرصاص.

وفي العقود المقبلة، سوف يتساءلون: "أين كنت عندما أخطأت الرصاصة ترامب؟"