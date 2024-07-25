تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر نائبا أمريكيا وهو يقوم بتصرف وصف بـ"الاستفزازي" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

يظهر المقطع النائب جيري نادلر وهو يتصفح كتابا يحمل اسم "سنوات نتنياهو" خلال خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي في الكونغرس الأربعاء.

وكان النائب نفسه نشر عبر تويتر صورة لنفسه وهو يتصفح الكتاب، قبيل الجلسة، معلقا بالقول "الاستعداد لخطاب اليوم مع بعض القراءة التاريخية الأساسية لكتاب (بين كاسبيت) سنوات نتنياهو.. قراءة مثيرة جدا للاهتمام".

ويوجه الكتاب انتقادات لنتنياهو وسياساته، ويصفه بأنه "ملحمة الفرص الضائعة".

ولقي تصرف النائب نادلر تفاعلا واسعا من الناشطين على مواقع التواصل وسط انتقادات واسعة لنتنياهو في الولايات المتحدة وخارجها، وحركات احتجاجية نفذها ناشطون أمام الكونغرس رفضا لزيارته واعتراضا على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وعدم إتمام صفقة الرهائن.