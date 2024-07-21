قدم السيناتور الجمهوري جي دي فانس، الذي اختاره المرشح دونالد ترامب، ليكون نائباً له، "وصفة" جديدة للرئيس جو بايدن، للخروج من "أزمة الحيرة" التي يواجهها، فبعيدا عن مطالب الانسحاب من السباق الرئاسي التي تحاصره، أكد فانس أن على بايدن الاستقالة "فورا" من منصبه.

واعتبر فانس بأن أولئك الذين يحثون بايدن على الخروج من السباق دون التنحي عن منصبه "منخرطون في مستوى سخيف من السخرية".

وقال عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو عبر منصة "إكس" السبت: "كل من يدعو جو بايدن إلى التوقف عن الترشح دون دعوته أيضًا إلى الاستقالة من الرئاسة، فهو منخرط في مستوى سخيف من السخرية. إذا كنت لا تستطيع خوض السباق، لا يمكنك الخدمة. يجب أن يستقيل الآن".

وكان فانس قد هاجم في وقت سابق الحزب الديمقراطي، وقال: "أصبحت نخب الحزب الديمقراطي وأبواقهم الإعلامية مهووسة الآن باستبدال بايدن... ولكن إذا لم يكن صالحًا للترشح للرئاسة، فهو بالتأكيد غير مناسب ليكون رئيسًا، إذا لم يترشح مرة أخرى، فعليه الاستقالة من منصب القائد الأعلى".