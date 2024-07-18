ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الخميس، أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية تخشى، من أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتأخير التوقيع على شراء أحدث الطائرات المقاتلة إلى إسرائيل.

وتحاول تل أبيب منذ عدة أشهر إقناع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالإفراج عن شحنة مكونة من 3500 سلاح إلى سلاح الجو الإسرائيلي، تم تحميل بعضها بالفعل على سفينة كان من المفترض أن تغادر إلى إسرائيل، ولكن تم تعليقها بتوجيه من الرئيس بايدن، على خلفية التحرك العسكري في رفح.

وقالت الصحيفة إن إسرائيل علمت أن الإدارة الأمريكية استجابت لطلبها، فيما يتعلق بإرسال نصف الأسلحة والقنابل الأصغر منها، في حين لم تتمكن إسرائيل من إطلاق القنابل الثقيلة والكبيرة التي تزن طنًا، والتي يمتلك سلاح الجو الإسرائيلي مجموعة خاصة به.

وأعرب عدد من المسؤولين داخل المنظومة الأمنية الإسرائيلية عن قلقهم من أن هناك العديد من صفقات الأسلحة الأخرى التي تؤجلها إدارة بايدن لاعتبارات "بيروقراطية".

وحتى لو لم يكن بشكل معلن ورسمي، وإحداها هي صفقة شراء طائرات F-15IA للقوات الجوية الإسرائيلية، وهي أحدث طراز من طائرات "رعام" التي يستخدمها حاليًا السرب 69، المتمركز في قاعدة القوات الجوية في جنوب إسرائيل.

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وتخشى المنظومة الأمنية أنه، حتى لو وافقت الحكومة الأمريكية على الصفقة في نهاية المطاف، فإن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، سيؤخر الموافقة عليها، مثلما أخر شراء طائرات "إف-35" في إطار مطالبته بتشكيل لجنة لفحص ميزانية الدفاع.

وفي يناير 2023، قدمت الحكومة الإسرائيلية إلى سلاح الجو الأمريكي خطاب طلب رسمي لشراء أحدث الطائرات المقاتلة، من بين الأكثر تقدمًا في العالم، والتي تصنعها شركة بوينغ.

ووفقًا للخطة الأصلية، كان ينبغي لإسرائيل والولايات المتحدة أن تناقشا لمدة عام تقريبًا تفاصيل الصفقة، من بين أمور أخرى فيما يتعلق بالتشكيلة الإسرائيلية للطائرات، وتسليحها، ومعداتها، وبالتأكيد أيضًا سعرها.