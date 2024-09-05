رداً على تحرك ضد RT.. روسيا تتوعد وسائل الإعلام الأمريكية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن موسكو ستستهدف وسائل الإعلام الأمريكية رداً على الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد شبكة آر.تي الحكومية الروسية.

وكانت وزارة العدل الأمريكية وجهت، أمس الأربعاء، اتهامات بغسل الأموال إلى اثنين من موظفي آر.تي على صلة بما وُصف بأنه مخطط لاستئجار شركة أمريكية لإنتاج محتوى إلكتروني للتأثير على الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

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ووصفت زاخاروفا هذه الخطوة وفقا لوكالة "فرانس برس" بأنها "حملة شعواء" هدفها إثارة ذعر الشعب الأمريكي.

وأضافت زاخاروفا "سيكون هناك رد على تصرفات السلطات الأمريكية التي تتعارض بشكل مباشر مع التزاماتها في مجالات توفير حرية الوصول إلى المعلومات والتعددية الإعلامية".

وذكرت أن موسكو قد تتخذ الإجراءات ذاتها التي اتخذتها واشنطن، أو قد تتخذ إجراء آخر.