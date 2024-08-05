قالت "مجموعة السبع"، اليوم الاثنين، إن تصاعد مستوى التوتر في الشرق الأوسط يهدد به من احتمال إشعال صراع أوسع في المنطقة.

وحثت "مجموعة السبع"، في بيان لها، جميع الأطراف مجدداً على خفض التوتر والعمل بشكل بناء من أجل خفض التصعيد، وفق "رويترز".

وتزامن ذلك مع إعلان البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجتمع مع فريق الأمن القومي اليوم لمناقشة التطورات في الشرق الأوسط.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مصادر قولها إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أبلغ نظراءه في دول مجموعة 7 أن هجوم إيران و"حزب الله" على إسرائيل رداً على اغتيال إسماعيل هنية زعيم حماس قد يبدأ يوم الاثنين.