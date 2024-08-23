يزور مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، الصين، الأسبوع المقبل، للقاء وزير الخارجية الصيني وانغ يي، بحسب موقع "أكسيوس"، نقلًا عن ثلاثة مصادر مطلعة.

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ووفق الموقع، من المتوقع أن، يمهّد "سوليفان"، و"يي"، لاجتماع محتمل بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره الصيني شي جين بينغ، في وقت لاحق من العام؛ لمتابعة نتائج القمة التي عُقدت في كاليفورنيا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وتأتي زيارة "سوليفان"، في المدة من 27 إلى 29 أغسطس/ آب، في الوقت الذي يتبنى فيه كل من المرشحين لانتخابات الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس، وخصمها دونالد ترامب، مواقف صارمة تجاه الصين، وخاصة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية.

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ولم يعلّق البيت الأبيض، ولا وزارة الخارجية الصينية، حول زيارة "سوليفان" حتى الآن، بحسب وكالة "رويترز".