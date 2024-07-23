كشفت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، عن صاروخ "كروز" الجديد "Leprechaun"، وهو من تطوير "شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية"، يتميز بقدرته على ضرب أهداف محددة في كافة أنحاء الشرق الأوسط.

وأطلقت إسرائيل على الصاروخ الجديد اسم "شيطان الرياح" (Wind Demon)، وهو صاروخ "كروز" خفيف يبلغ وزن الرأس الحربي فيه نحو 20 كجم، وفق صحيفة "معاريف".

واعتبرت الصحيفة أن "إزاحة الستار عن الصاروخ صباح اليوم هو رسالة لإيران ودول محورها، بأن إسرائيل تمتلك تكنولوجيا فتاكة يمكنها من خلالها ضرب أهداف بعيدة مختلفة بتكلفة منخفضة وبحد أدنى من تشغيل الطائرات".

وبحسب الصحيفة، "يتميز الصاروخ بطول مداه، وحمله رؤوس توجيه كهرو بصرية تمنحه قدرة حرارية تمكنه من العمل في النهار والليل، وتمنحه قدرة عالية على إصابة الهدف بدقة والفتك به".

وبحسب الشركة الإسرائيلية الحكومية، يوفر "شيطان الرياح" استجابة لطلب السوق للحصول على أسلحة فعالة بتكلفة منخفضة نسبيًّا، من أجل تمكين القتال على المدى الطويل.

ويمكن إطلاق الصاروخ الإسرائيلي وفق خطة مهام محددة مسبقًا دون الحاجة إلى تدخل المشغل، من منصات محمولة جوًّا مثل الطائرات المروحية أو طائرات المهمات، وبإمكانه إصابة الأهداف المتحركة والثابتة.

ويتمتع الصاروخ بقدرة عالية على الصمود والوصول للهدف، وذلك ناتج، من بين أمور أخرى، عن قدرة المنصة على الوصول للهدف على ارتفاعات منخفضة من مسافة بعيدة وإطلاق الصاروخ، وذلك بفضل نظام ملاحة قوي ومتكامل.