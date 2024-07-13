"لن يفوز ولو على جثتي".. بايدن يتحدى ترامب من جديد

جدَّد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، البالغ 81 عاما، عزمه على الفوز بالرئاسة، مؤكدا أنه لن يدع المرشح الجمهوري ترامب يفوز في الانتخابات "ولو على جثته".

وخلال خطابه أمام أنصاره في ميشيغان، وصف بايدن ترامب بأنه "بات أكثر خطورة الآن من أي وقت مضى على أمريكا".

يأتي ذلك في وقت تتعالى الأصوات المطالبة بانسحابه من السباق الرئاسي للبيت الأبيض المقرر في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.

وجدد الرئيس الأمريكي جو بايدن التأكيد على استمراره في الانتخابات الرئاسية، كمرشح عن الحزب الديمقراطي، معربًا عن ثقته في هزيمة منافسه الجمهوري دونالد ترامب.

وخلال كلمة له أمام أنصاره في ديترويت بولاية ميشيغان، اتهم بايدن وسائل الإعلام بأنها تسلط الضوء على أخطائه بشكل مكثف، رغم أن منافسه ترامب يرتكب هو الآخر الكثير من الأخطاء.

وتعليقًا على المطالبات الديمقراطية بانسحابه من السباق، وعلى سحب بعض المانحين تمويلهم، قال بايدن إنه مرشح؛ لأن 14 مليون ناخب صوّتوا له في الانتخابات التمهيدية، وليس المانحين.

وعلى وقع هتافات "لا تنسحب"، قال بايدن: "كان هناك كثير من التكهنات في الآونة الأخيرة، ماذا سيفعل جو بايدن؟ هل سيبقى في السباق؟ هل سينسحب؟ إليكم إجابتي: أنا مرشح وسوف نفوز. لن أغيّر ذلك".