قال طبيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن أعراض فيروس كورونا لدى الرئيس اختفت تمامًا، وفق وكالة "رويترز".

وأضاف طبيب بايدن أن "النبض وضغط الدم والتنفس ودرجة الحرارة في المعدلات الطبيعية".

ويوم الأربعاء الماضي، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي أصيب بفيروس كورونا، المعروف أيضًا بـ"كوفيد-19".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في بيان، إنه ثبتت إصابة الرئيس بفيروس كورونا، وهو يعاني أعراضا خفيفة.

وأضافت أن بايدن سيعزل نفسه، وسيستمر في أداء جميع مهامه بالكامل خلال تلك الفترة.

ويوم أمس الأحد، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن انسحابه من السباق الرئاسي في الانتخابات المقبلة، قائلًا "هذا من أجل مصلحة حزبي وبلدي".

وجاء قرار بايدن بعد أسابيع من الضغوط الشديدة من جانب زملائه الديمقراطيين، عقب أداء متعثر في المناظرة ضد منافسه الجمهوري دونالد ترامب في نهاية يونيو/حزيران الماضي.